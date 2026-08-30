الرئيسية/اقتصاد "موانئ" تحدّث مسار خدمة "Jade" للعبور عبر باب المندب وقناة السويس لتقليص زمن وصول البضائع وتعزيز كفاءة حركة التجارة 30 أغسطس 2026 19:39آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 19:501 / 2ميناء الملك عبدالله برابغأأرابغ:أخبار 24الموانئقناة السويسمضيق باب المندبالموانئ السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 3.5 مليارات ريال44 مزادًا عقاريًا بمبيعات تتجاوز 2.1 مليار ريال خلال أسبوعاتفاق سعودي باكستاني على رفع صادرات إسلام أباد إلى 3 مليارات دولار"سابتكو" توقع عقد النقل المدرسي بالجبيل لـ5 سنوات