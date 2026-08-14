الرئيسية/اقتصاد"موانئ" تضيف خدمة الشحن "هيمالايا إكسبريس" لميناءي جدة والملك عبداللهيهدف الربط لتعزيز ربط الميناءين بـ12 ميناءً إقليميًا وعالميًا14 أغسطس 2026 17:18آخر تحديث : 14 أغسطس 2026 17:18ميناء جدة الإسلاميأأجدة:أخبار 24الهيئة العامة للموانئميناء جدة الاسلاميميناء الملك عبداللهمصرالتعليقاتأأخبار ذات صلة 4 محطات لتوفير الإمدادات الكهربائية لـ "إكسبو 2030 الرياض"إحالة مؤسسة للنيابة لإعلانها تقديم خدمات محاسبية دون ترخيصالنفط يرتفع والذهب يتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد التوتر ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على المسيّرات