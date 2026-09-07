الرئيسية/اقتصاد"موانئ" تمدد الإعفاء من أجور تخزين بضائع الترانزيت حتى نوفمبرالقرار يشمل الحاويات والبضائع العامة والسائبة وفق مدد إعفاء متفاوتة7 سبتمبر 2026 16:44آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 16:44ميناء جدة الإسلاميأأجدة:أخبار 24الهيئة العامة للموانئميناء جدة الاسلاميالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا بتداولات 3.4 ملياراتالمملكة ضيف شرف معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارةصندوق الموارد البشرية يستثمر 1.96 مليار ريال لتأهيل 16 ألف مواطنصندوق الاستثمارات يطلق شركة لإنشاء وجهة ساحلية وسكنية بالخفجي