الرئيسية/اقتصاد"ميلاف" تقود تمكين العلامات السعودية في الأسواق الدوليةعرض منتجات 25 علامة تجارية سعودية في "سيلفريدجز" لندن30 يوليو 2026 13:05آخر تحديث : 30 يوليو 2026 13:48شركة ميلاف العالميةأألندن:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالاستثمارات السعوديةالعلامات التجاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص4.4 مليون عامل في قطاع المقاولات 14% منهم سعوديونإضافة خدمة شحن تربط ميناء جدة بـ4 موانئ عالمية جديدة"النقد الدولي" يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى "ساما"أرباح "المطاحن العربية" ترتفع 10% إلى 59 مليون ريال بالربع الثاني