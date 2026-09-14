الرئيسية/اقتصادنائب أمير مكة يدشن أول روبوت صناعي سعوديالروبوت ينفذ عمليات اللحام والمناولة والترصيص وفق أعلى المعايير التقنية14 سبتمبر 2026 16:40آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 16:40نائب أمير مكة يتفقد منتدى الصناعة السعودي 2026 في نسخته الثانيةأأمكة المكرمة:أخبار 24نائب امير مكةالصناعةروبوتصنع في السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 ملياراتتوقيع اتفاقية مشروع "قرية إكسبو" الرياض بـ3.2 مليار ريال"تحالف العربية للطيران" ناقل وطني جديد يدخل الخدمة وزير الطاقة: برنامجنا النووي سلمي وواضح وليس في المخابئ أو أعماق الجبال