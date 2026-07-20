الرئيسية/اقتصادنمو أرباح البنك العربي 5% إلى 2.78 مليار ريال في النصف الأولالبنك يوزع 1.29 مليار ريال على المساهمين بمعدل 65 هللة للسهم20 يوليو 2026 11:00آخر تحديث : 20 يوليو 2026 11:00البنك العربي الوطنيأأالرياض:أخبار 24البنوك السعوديةالسوق السعودينتائج الشركاتالبنك العربي الوطنيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"لومي" تعلن تعرض أحد أنظمتها لاختراق محدود لبيانات العملاءالنفط يتجاوز 90 دولارًا والذهب يتماسك مع تصاعد التوتراتبنك البلاد يحقق 1.53 مليار ريال أرباحًا نصفية بنمو 4.2%ارتفاع أسعار العقارات 1.3% في الربع الثاني من 2026