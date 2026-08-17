الرئيسية/اقتصادنمو أرباح صندوق الاستثمارات 153% إلى 65 مليارًا خلال 2025 ارتفعت إيراداته 9% إلى 450 مليارًا مع نمو الأصول إلى 4.5 تريليون ريال17 أغسطس 2026 13:43آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 15:29صندوق الاستثمارات العامةأأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالاستثمارات السعوديةنتائج الشركاتالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةتمويل بملياري ريال لتطوير مساكن فاخرة في الدرعية ووادي صفارإضافة خدمة شحن جديدة تربط ميناء جدة بموانئ مصرمبيعات كرنفال بريدة للتمور تتجاوز 98 مليون ريال بأسبوعينارتفاع النفط والذهب مع تباطؤ حركة الشحن وتراجع الدولار