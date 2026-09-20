الرئيسية/اقتصادنمو إيرادات الأعمال قصيرة المدى 4.9% خلال يوليومدعومًا بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية 13.5% على أساس سنوي20 سبتمبر 2026 10:00آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 10:00مهندس في أحد المواقع_أرشيفية_أأالرياض:أخبار 24قطاع التعدينالهيئة العامة للاحصاءاحصائياترخص البناءالتعليقاتأأخبار ذات صلةأنابيب الشرق توقع عقداً مع أرامكو بـ771 مليون ريال25 مصنعًا تضع القصيم بالمرتبة الثالثة في صناعة التمورحائل تطلق مبادرة "بيت ومستقبل" لدعم الأسر المتنقلةمنح الجمعيات التعاونية 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها مع النظام الجديد