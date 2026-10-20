الرئيسية/اقتصادنمو إيرادات قطاع الأعمال قصيرة المدى 3% في أغسطسالصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة تقود النمو بزيادة 7.7% و3.2%20 أكتوبر 2026 12:19آخر تحديث : 20 أكتوبر 2026 12:19منظر جوي لتقاطع طرق معقد قيد الإنشاءأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للاحصاءهيئة الاحصاءقطاع الاعمالرخص البناءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تاسي" يتراجع دون 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ مارس 2023أرباح "سابك للمغذيات" تتراجع 62% إلى 484 مليونًا بالربع الثالثارتفاع أسعار العقارات 1.2% خلال الربع الثالثارتفاع النفط والذهب وسط التوترات الجيوسياسية