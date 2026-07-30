الرئيسية/اقتصادنمو الأنشطة غير النفطية والحكومية خلال الربع الثانيانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني30 يوليو 2026 09:32آخر تحديث : 30 يوليو 2026 09:32الرياضأأالرياض:أخبار 24الناتج المحلي الإجماليالهيئة العامة للاحصاءاحصائياتالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةأرباح "المطاحن العربية" ترتفع 10% إلى 59 مليون ريال بالربع الثانيتراجع النفط مع استمرار تدفق الناقلات والذهب يرتفع"الكراج" يختتم الدفعة الأولى من مسرّعة طاقتك بالرياض10 فرص استثمارية لتنمية المتنزهات الوطنية في الباحة