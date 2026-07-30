الرئيسية/اقتصادنمو الأنشطة غير النفطية 0.6% والحكومية 0.9% بالربع الثانيانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني30 يوليو 2026 09:32آخر تحديث : 30 يوليو 2026 13:16الرياضأأالرياض:أخبار 24الناتج المحلي الإجماليالهيئة العامة للاحصاءاحصائياتالاقتصاد السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاص4.4 مليون عامل في قطاع المقاولات 14% منهم سعوديون"ميلاف" تقود تمكين العلامات السعودية في الأسواق الدوليةإضافة خدمة شحن تربط ميناء جدة بـ4 موانئ عالمية جديدة"النقد الدولي" يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى "ساما"