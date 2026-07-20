الرئيسية/اقتصادنمو الإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى 11.4% في مايومدفوعة بقفزة في نشاط التعدين بلغت 38.7%20 يوليو 2026 09:34آخر تحديث : 20 يوليو 2026 12:12نشاط التعدين واستغلال المحاجر أأالرياض:أخبار 24قطاع التعدينالهيئة العامة للاحصاءاحصائياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةطيران الرياض يفّعل خيارات شراء 28 طائرة "بوينج دريملاينر""لومي" تعلن تعرض أحد أنظمتها لاختراق محدود لبيانات العملاءنمو أرباح البنك العربي 5% إلى 2.78 مليار ريال في النصف الأولالنفط يتجاوز 90 دولارًا والذهب يتماسك مع تصاعد التوترات