الرئيسية/اقتصادنمو السجلات التجارية للخدمات اللوجستية 35% بنهاية الربع الثالثالنقل البري للبضائع يتصدر الأنشطة بنمو 52% إلى 104.6 ألف سجل17 نوفمبر 2026 10:52آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 10:52سفينة شحن ضخمة محملة بالحاويات ملقاة في ميناء مزدحمأأالرياض:أخبار 24النقل البريالسجلات التجاريةوزارة التجارةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذهب قرب أدنى مستوى في عام والنفط يتراجع508 ملايين ريال لتعزيز منظومة المياه شمال الرياضاتفاقية لتطوير أصول فندقية بوادي صفار بقيمة 2.4 مليار ريالتاسي أخضر عند مستوى 10264 نقطة بتداولات 3.6 مليارات