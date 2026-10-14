الرئيسية/اقتصادنمو سجلات التجارة الإلكترونية 25% بنهاية الربع الثالثتصدرت الرياض مناطق المملكة من حيث عدد السجلات القائمة14 أكتوبر 2026 12:13آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 12:13صورة تعبيرية تمثل التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونيةأأالرياض:أخبار 24وزارة التجارةالحوسبةالألعاب الإلكترونيةالذكاء الاصطناعيالتجارة الإلكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يرتفع والذهب يستقر مع تقييم المخاطر الجيوسياسيةتجديد رئاسة الجدعان للجنة النقدية والمالية بـ"صندوق النقد"تاسي أخضر عند مستوى 10318 نقطة بتداولات 3.2 مليارات"سبارك" توقع اتفاقية لتطوير قاعدة تصنيع لمعدات الطاقة