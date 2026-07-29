نمو صافي ربح "stc" بـ6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة

حققت أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من العام بإيرادات بلغت 40.1 مليار ريال

الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد