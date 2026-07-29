الرئيسية/اقتصادنمو صافي ربح "stc" بـ6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررةحققت أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من العام بإيرادات بلغت 40.1 مليار ريال29 يوليو 2026 16:46آخر تحديث : 29 يوليو 2026 16:55الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيدأأالرياض:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا 134 نقطة بتداولات 5.2 ملياراتجدة تحتضن النسخة الأولى من "سيتي سكيب ويست" نمو أرباح "سال" 18% إلى 191.3 مليون ريال بالربع الثانيبرعاية البرنامج الوطني.. تمكين مشروع نموذجي للضأن النعيمي بالقصيم