الرئيسية/اقتصادنمو قطاع التشييد والبناء 5% خلال الربع الثاني 2026بلغت مساهمته في الناتج المحلي 7.48%.. وإصدار 13.3 ألف رخصة إنشائية سكنية29 نوفمبر 2026 14:50آخر تحديث : 29 نوفمبر 2026 14:50منظر جوي لمنطقة سكنية كبيرةأأالرياض:أخبار 24قطاع التشييد والبناءقطاع الاسكانالأنشطة الاقتصاديةوزارة البلديات والإسكانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالوكالات التجارية تنمو 4% وتتجاوز 9 آلاف قيد"سير" لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتمويل السياراتترسية 15 عقدًا استثماريًا في الخفجي بأكثر من 49 مليون ريال"جاز" تتسلم أمر شراء من "أرامكو" لتوريد منصات غاز