الرئيسية/اقتصاد"نوطن ونصدّر".. ملتقى بالرياض لتعزيز الاستثمار والتصديرمن 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر بمشاركة عالمية25 نوفمبر 2026 18:10آخر تحديث : 25 نوفمبر 2026 18:21"نوطن ونصدّر".. ملتقى بالرياض لتعزيز الاستثمار والتصديرأأالرياض:أخبار 24الصناعة السعوديةالصناعةالاستثمارالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةصندوق الاستثمارات يحصل على تصنيف A+ من "إس آند بي"مسرِّعة "Exel" تستثمر 23.6 مليون ريال في 21 شركة سعودية"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حيال الأحكام التنظيمية لـ"نمو""سوق الأسهم" يغلق منخفضًا عند مستوى 9913 نقطة