الرئيسية/اقتصاد"هيوماين" تتحضر لطرح أسهمها للاكتتاب العامتعمل الشركة على تشكيل فريق متخصص للتحضير للطرح6 سبتمبر 2026 11:10آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 11:10الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين" طارق أمين يتحدث إلى الحضور في منتدى صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص 2026أأالرياض:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةالسوق السعوديشركة هيوماينالاكتتابالتعليقاتأأخبار ذات صلةمصرف الراجحي يجمع 600 مليون دولار من طرح صكوك اجتماعية"مسار": انتهاء اتفاقيتي حجز قطعتي أرض دون إتمام الصفقتين"زاتكا" تدعو المنشآت لتقديم إقرارات أغسطستأسيس إطار للتعاون بين المملكة وسنغافورة في مجال "المقاولات"