الرئيسية/اقتصادوزير الطاقة: استعدنا ضخ 5.8 مليون برميل عبر خط "شرق - غرب"استهداف توظيف 70% من السعوديين في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين6 أكتوبر 2026 12:48آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 13:102:57أأالمنامة:أخبار 24البحرينالنفطوزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنيةخط شرق غربالامير عبدالعزيز بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةإيداع 197 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح صندوق الاستثمارات يمدد قرضًا بمليار ريال لـ"إعمار المدينة"المراعي تستهدف توزيع 40% إلى 60% من صافي الأرباحالنفط يُحافظ على مكاسبه والذهب يتراجع رغم استمرار التوترات