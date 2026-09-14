الرئيسية/اقتصادوزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع "الطاقة الذرية"خلال لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية14 سبتمبر 2026 19:24آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 19:36وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة في النمسا أأالرياض:أخبار 24وزارة الطاقة والثروة المعدنيةالوكالة الدولية للطاقة الذريةالطاقة النوويةالتعاون الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 4.1 ملياراتنائب أمير مكة يدشن أول روبوت صناعي سعوديتوقيع اتفاقية مشروع "قرية إكسبو" الرياض بـ3.2 مليار ريال"تحالف العربية للطيران" ناقل وطني جديد يدخل الخدمة