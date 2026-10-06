الرئيسية/اقتصادوزير الطاقة يبحث في البحرين سبل تعزيز التعاون الصناعي المباحثات تناولت كذلك تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية 6 أكتوبر 2026 17:11آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 17:11وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقائه مع مع وزير الصناعة والتجارة البحرينيأأالمنامة:أخبار 24البحرينوزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنيةوزير الطاقةالتعليقاتأأخبار ذات صلةسوق الأسهم يغلق مرتفعًا 1% بتداولات 4.2 مليار ريال5 مبادرات نوعية تدعم توطين صناعة الدواجن وترفع الإنتاجوزير الطاقة: استعدنا ضخ 5.8 مليون برميل عبر خط "شرق - غرب"إيداع 197 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح