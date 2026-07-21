الرئيسية/اقتصادوزير الطاقة يبحث مع مستشار الأمن القومي الهندي تطوير مجالات التعاونمناقشات في الرياض حول دعم أمن الطاقة واستقرار الإمدادات21 يوليو 2026 16:45آخر تحديث : 21 يوليو 2026 16:45وزير الطاقة يلتقي مستشار الأمن القومي الهنديأأالرياض:أخبار 24الهندوزير الطاقةالامير عبدالعزيز بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الطائرات المروحية" تُعزز أسطولها بـ19 طائرة جديدة3.27 مليار ريال أرباح مصرف الإنماء في النصف الأولبنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي بـ5 مليارات"الأبحاث والإعلام" توقع عقد رعاية وإعلان مع "STC" للدوري السعودي