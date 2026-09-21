الرئيسية/اقتصادولي العهد يطلق سيارة "إكزوبوت" أول سيارات شركة "سير" خطوة تعزز مكانة المملكة عالميًا في صناعة السيارات 21 سبتمبر 2026 14:34آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 14:51سيارة "إكزوبوت" أول سيارات شركة "سير" أأجدة:أخبار 24صندوق الاستثمارات العامةرؤية السعودية 2030صناعة السياراتولي العهد الأمير محمد بن سلمانمدينة الملك عبدالله الاقتصاديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالناقل الاقتصادي الجديد يطلق أولى رحلاته من الدماممجلس مديري مطارات الدمام يستعرض أبرز الإنجازات والمشاريع التطويريةالنفط يتراجع مع تعافي الشحنات والذهب يستقر"دارين وتاروت".. بوابة لحركة اقتصادية جديدة