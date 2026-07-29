الرئيسية/اقتصاد10 فرص استثمارية لتنمية المتنزهات الوطنية في الباحةتعزيز الاستثمار المستدام وتنمية الغطاء النباتي30 يوليو 2026 01:35آخر تحديث : 30 يوليو 2026 01:35المتنزهات الوطنية في الباحةأأالباحة:أخبار 24الباحةالاستثمارالمشاريعالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الفيدرالي" الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة عقوبات أمريكية على شبكة إيرانية تستغل الملاحة في هرمزصدمات المنطقة لم تهزه.. اقتصاد المملكة سينمو 5.5% في 2027نمو صافي ربح "stc" بـ6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة