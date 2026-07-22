الرئيسية/اقتصاد11 فرصة استثمارية لتنمية الغطاء النباتي في المدينةتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات الطبيعية23 يوليو 2026 02:03آخر تحديث : 23 يوليو 2026 02:07جهود لتنمية الغطاء النباتي في المدينة المنورةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالسياحةالاستثمارالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحرالتعليقاتأأخبار ذات صلةمسارات جديدة تربط وجهة "البحر الأحمر" بمدن أوروبيةبنك الجزيرة يحقق 848 مليون ريال أرباحًا بنمو 14%"ساما" يرخص لـ"ملاءة" لمزاولة خدمات المدفوعات"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 مليارات