الرئيسية/اقتصاد13.7 مليار ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوععبر نحو 255 مليون عملية15 سبتمبر 2026 21:36آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 21:36إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيعأأالرياض:أخبار 24إنفاق المستهلكينالمدن السعوديةإحصائيات الإنفاقالبنك المركزي السعوديالتجارة الإلكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإقفال طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بـ1.6 مليار ريالبرق تغلق جولة استثمارية من الفئة "Series A" بقيمة 329.5 مليون دولار التبادل التجاري بين المملكة ومصر يتجاوز 82 مليار دولار "ساما" تعلن بدء قبول "مدى" في قطر و"هميان" بالسعودية