الرئيسية/اقتصاد1.6 تريليون ريال صفقات عقارية منذ إطلاق نظام الوساطةتسجيل أكثر من 13 مليون صفقة بعد تطبيق نظام الوساطة19 يوليو 2026 00:12آخر تحديث : 19 يوليو 2026 00:36عقود الوساطة العقارية بلغت أكثر من 1.1 مليون عقدأأالرياض:أخبار 24الوساطة العقاريةالهيئة العامة للعقارالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسعودية الـ13 عالميًا في الاستثمار الأجنبي المباشر5000 طن سنويًا.. الفواكه الصيفية تنعش اقتصاد العُلا"أبل" تستعيد من "إنفيديا" لقب الأكبر قيمة سوقية في العالم"طيران الرياض" يدشّن رحلاته المباشرة إلى مدريد