الرئيسية/اقتصاد16 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوععبر أكثر من 273 مليون عملية إلكترونية6 أكتوبر 2026 23:04آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 23:1616 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوعأأالرياض:أخبار 24المطاعمالترفيهالبنك المركزينقاط البيعساماالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير الطاقة يبحث في البحرين سبل تعزيز التعاون الصناعيسوق الأسهم يغلق مرتفعًا 1% بتداولات 4.2 مليار ريال5 مبادرات نوعية تدعم توطين صناعة الدواجن وترفع الإنتاجوزير الطاقة: استعدنا ضخ 5.8 مليون برميل عبر خط "شرق - غرب"