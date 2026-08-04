الرئيسية/اقتصاد16.3 مليار ريال إنفاقًا عبر نقاط البيع في أسبوعبارتفاع نسبته 33% في قيمة الإنفاق 4 أغسطس 2026 16:56آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 16:56 إنفاق المستهلكين في المملكة عبر نقاط البيعأأالرياض:أخبار 24البنك المركزي السعوديالمستهلك السعوديالسلعالانفاق العامالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سابك" تستكمل التخارج من أعمال اللدائن الهندسية بالأمريكيتين وأوروباسوق الأسهم يغلق مرتفعًا 34 نقطة بتداولات 6 مليارات4 آلاف فرصة عمل موسمية بكرنفال بريدة للتمورفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنابيب حديد "الدكتايل" الهندية