الرئيسية/اقتصاد24.2 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوعبمبيعات 490.5 ألف تذكرة لـ44 فيلمًا 2 سبتمبر 2026 19:31آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 20:08رواد صالات السينما في السعوديةأأالرياض:أخبار 24شباك التذاكرايراداتهيئة الافلامالسينما في السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"سوق الأسهم" يغلق منخفضًا 88 نقطة بتداولات 4.2 ملياراتاستثمارات لرأس المال الجريء بـ293 مليون دولار في ثالث أيام "ليب 26"الجدعان: الاقتصاد العالمي بحاجة لتعزيز مرونته ضد الصدماتالنفط يواصل مكاسبه والذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع