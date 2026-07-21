الرئيسية/اقتصاد 26.6 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوع527.1 ألف تذكرة مباعة لـ 53 فيلمًا21 يوليو 2026 18:12آخر تحديث : 21 يوليو 2026 18:12 إيرادات شباك التذاكر السعودي خلال 12-18 يوليو أأالرياض:أخبار 24شباك التذاكرايراداتهيئة الافلامالسينما في السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانخفاض الإنفاق الأسبوعي 8.5% بإجمالي 13 مليار ريالسوق الأسهم يغلق منخفضًا 43 نقطة بتداولات 4.4 ملياراتوزير الطاقة يبحث مع مستشار الأمن القومي الهندي تطوير مجالات التعاون"الطائرات المروحية" تُعزز أسطولها بـ19 طائرة جديدة