الرئيسية/اقتصاد32 ألف مهندس ومهندسة سعوديين يعملون بقطاع المقاولاتأكثر من 328 ألفًا في وظائف إدارية ونحو 39 ألف عامل 11 أغسطس 2026 14:29آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 15:03خاصمهندس ومهندسة سعوديان يطلعان على مخطط هندسي بأحد المواقع الإنشائيةأأالرياض:سليمان العنزيسوق العملالمقاولين السعوديينالمقاولاتالمهندسين السعوديينالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذهب يقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرينبدء أعمال توسعة وتطوير مركز ابن قاسم بالرياض14.60 مليار ريال إجمالي إنفاق المستهلكين في أسبوعبـ 70 مصنعًا و500 متدرب.. "المصنع الأخضر" يتجاوز مستهدفاته