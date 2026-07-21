الرئيسية/اقتصاد3.27 مليار ريال أرباح مصرف الإنماء في النصف الأولتوزيع 25 هللة للسهم الواحد أرباحًا نقدية عن الربع الثاني 202621 يوليو 2026 11:05آخر تحديث : 21 يوليو 2026 11:05شعار مصرف الإنماء على واجهة أحد الفروعأأالرياض:أخبار 24البنوك السعوديةالسوق السعوديمصرف الانماءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الطائرات المروحية" تُعزز أسطولها بـ19 طائرة جديدةبنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي بـ5 مليارات"الأبحاث والإعلام" توقع عقد رعاية وإعلان مع "STC" للدوري السعودينمو أرباح "الأهلي السعودي" 7.6% إلى 6.6 مليار بالربع الثاني