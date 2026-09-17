الرئيسية/اقتصاد341 مليون طن حجم التجارة عبر موانئ المملكة في 2025عدد الركاب القادمين والمغادرين بالموانئ بلغ 1.1 مليون بارتفاع 20.1%17 سبتمبر 2026 09:34آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 09:42ميناء جدة الإسلامي أأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للاحصاءالموانئهيئة الاحصاءالصادرات غير النفطيةالموانئ السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالنفط يواصل التراجع والذهب يقفز بـ1%تجارب جديدة تعيد الكركديه للواجهة الزراعية بجازانالرياض تودع "القمة التقنية الحيوية" بـ40 اتفاقية"مصدر" تختتم مشاركتها في "موني 20/20" بتدشين "مُفيد للتمويل"