الرئيسية/اقتصاد35.8 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر في أسبوعبمبيعات 725.9 ألف تذكرة لـ40 فيلمًا 19 أغسطس 2026 21:42آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 21:42رواد صالات السينما في المملكةأأالرياض:أخبار 24شباك التذاكرايراداتهيئة الافلامالسينما في السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالفيدرالي: العديد من المسؤولين يرون أن رفع الفائدة قد يكون ضرورياًسوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 3.7 مليارات ريالبدء التسجيل في برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في "شنايدر إلكتريك""التجارة" تنفّذ 26 ألف جولة رقابية ورصدًا تموينيًا خلال شهر