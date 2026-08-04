الرئيسية/اقتصاد4 آلاف فرصة عمل موسمية بكرنفال بريدة للتمورتوظيف مباشر وغير مباشر و طفرة في سوق العمل فى بريدة 4 أغسطس 2026 13:15آخر تحديث : 4 أغسطس 2026 13:151 / 2كرنفال بريدة الدولي للتمور أأبريدة :أخبار 24التمورمنطقة القصيمالفرص الوظيفيةمهرجان التمورالتعليقاتأأخبار ذات صلةفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنابيب حديد "الدكتايل" الهنديةارتفاع أرباح "السعودية للطاقة" إلى 6.7 مليار ريال بالنصف الثاني"إكسترا" توصي بشراء 2.49 مليون سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينةالنفط والذهب يرتفعان بحذر وسط ضبابية المحادثات الأمريكية الإيرانية