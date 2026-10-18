الرئيسية/اقتصاد426 مليار دولار استثمارات القطاع الصناعي بدول الخليج22 ألف مصنع توظف أكثر من 1.7 مليون عامل في الدول الست18 أكتوبر 2026 11:46آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 11:46صورة تعبيرية تتضمن أبرز معالم دول الخليجأأالرياض:أخبار 24دول مجلس التعاون الخليجيالصناعاتالمصانعالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذكاء الاصطناعي يُصنّف 70% من البلاغات التجارية بدقةأرباح "نادك" تتراجع 43% إلى 189 مليون ريال خلال 9 أشهر"التجارة" لمالكي المنشآت: راقبوا تعاملاتكم وتحويلاتكم المالية السياري: أمن الطاقة واستدامة الاستثمار ركيزتان لاستقرار الاقتصاد العالمي