الرئيسية/اقتصاد44 مزادًا عقاريًا بمبيعات تتجاوز 2.1 مليار ريال خلال أسبوعبيع 119 أصلًا عقاريًا بمساحات تجاوزت 13.7 مليون متر مربع30 أغسطس 2026 15:15آخر تحديث : 30 أغسطس 2026 15:15إحدى فعاليات مركز "إنفاذ"أأالرياض:أخبار 24مركز الاسناد والتصفيةمزادات عقاريةالأصول العقاريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةاتفاق سعودي باكستاني على رفع صادرات إسلام أباد إلى 3 مليارات دولار"سابتكو" توقع عقد النقل المدرسي بالجبيل لـ5 سنوات"سوكبا": المحاسب مسؤول عن التقارير والمعلومات التي يصادق عليهانمو إيرادات تجارة الجملة والتجزئة 3.2% في الربع الثاني