الرئيسية/اقتصاد4.4 مليون عامل في قطاع المقاولات 14% منهم سعوديونأكثر من 20 ألف مشروع في 2025 قيمتها تتجاوز 3 تريليونات 30 يوليو 2026 14:16آخر تحديث : 30 يوليو 2026 14:24المقاولون السعوديونأأالرياض:سليمان العنزيسوق العملالمقاولاتالهيئة السعودية للمقاولينالمشاريعالتعليقاتأأخبار ذات صلة"ميلاف" تقود تمكين العلامات السعودية في الأسواق الدوليةإضافة خدمة شحن تربط ميناء جدة بـ4 موانئ عالمية جديدة"النقد الدولي" يشيد بحصافة إدارة السيولة لدى "ساما"أرباح "المطاحن العربية" ترتفع 10% إلى 59 مليون ريال بالربع الثاني