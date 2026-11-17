الرئيسية/اقتصاد5.78 تريليون ريال قيمة الأصول غير الملموسة للشركات المدرجةتمثل 65.6% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية 202517 نوفمبر 2026 15:40آخر تحديث : 17 نوفمبر 2026 15:40الهيئة السعودية للملكية الفكرية أأالرياض:أخبار 24وزارة التجارةالهيئة السعودية للملكية الفكريةوزارة الاستثمارالشركات السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجمع طباعة المصحف يوقع عقودًا إنتاجية وتطويرية بـ300 مليوننمو السجلات التجارية للخدمات اللوجستية 35% بنهاية الربع الثالثالذهب قرب أدنى مستوى في عام والنفط يتراجع508 ملايين ريال لتعزيز منظومة المياه شمال الرياض