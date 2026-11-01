الرئيسية/اقتصاد6484 قيدًا للامتياز التجاري بنهاية الربع الثالث بنمو سنوي 53%الأغذية والوقود والموضة الأبرز تسجيلًا لقيود الامتياز التجاري1 نوفمبر 2026 11:29آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 11:52مقر وزارة التجارة في الرياضأأالرياض:أخبار 24وزارة التجارةالاغذيةالوقودالانشطة التجاريةالامتياز التجاريالتعليقاتأأخبار ذات صلةأرباح "علم" تصعد 39% إلى 778 مليون ريال"إتمام" ينجز نحو 2900 طلب للتطوير العقاري لدعم المعروض السكني261.6 مليون ريال خسائر "جبل عمر" في الربع الثالثأرامكو تستحوذ على 49% من "هيوماين" مقابل 9.9 مليار ريال