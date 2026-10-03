الرئيسية/اقتصاد85 اتفاقية بـ600 مليون ريال حصيلة معرض الطائف العقارياستقطب أكثر من 34 ألف زائر بمشاركة نحو 70 جهة حكومية وخاصة3 أكتوبر 2026 12:31آخر تحديث : 3 أكتوبر 2026 12:31معرض "Future Build 2" العقاري بمحافظة الطائفأأالطائف:أخبار 24القطاع العقاريمحافظة الطائفالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تحتضن منتدى تنظيم المياه "WREX" في نوفمبر "الجدعان" يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي موافقة أمنية و500 ألف ريال ضمان بنكي شرط لاستيراد البنادقالنفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب بيانات أمريكية