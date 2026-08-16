الرئيسية/اقتصاد95.5 % نسبة انضباط تنفيذ مشاريع الطرق خارج العمرانالمؤشر يعكس التقدم في تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الأداء في القطاع16 أغسطس 2026 10:19آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 10:19أحد الطرق بالمملكةأأالرياض:أخبار 24مشاريع تحت الانشاءطرق السعوديةالطرق السريعةالهيئة العامة للطرقالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع ثاني أغلى صقر في تاريخ المزاد بـ1.3 مليون ريالباستثمارات ضخمة وشراكات دولية.. المملكة تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقميالنفط يرتفع 1% بعد هجمات الناقلات وجمود المفاوضاتالبرشومي يعود ليصنع مشهد الصيف في عسير