الرئيسية/اقتصادSTC تضع قدراتها الرقمية في قلب نجاح مؤتمر «ليب 2026»مهندسو وفنيو المجموعة سطّروا قصة نجاح استثنائية خلف الكواليس6 سبتمبر 2026 15:29آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 15:29إقبال لافت على جناح مجموعة STCفي ليب 2026أأالرياض:أخبار 24ليبالاتصالات السعوديةالتحول الرقميstcالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الشؤون الاقتصادية" يستعرض الخطوات القادمة لتحول القطاع الصحي"القدية" و"كليفلاند كلينك" تتعاونان لتطوير الطب الرياضي في المملكة"أوبك+" تبقي مستويات إنتاج النفط دون تغيير في أكتوبر"هيوماين" تتحضر لطرح أسهمها للاكتتاب العام