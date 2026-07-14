الرئيسية/الكرة الأوروبيةرسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع تيليمانس لخمس سنواتانضم الدولي البلجيكي ليونايتد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني 14 يوليو 2026 23:14آخر تحديث : 14 يوليو 2026 23:14الدولي البلجيكي تيليمانس ينتقل لصفوف مانشستر يونايتدأأمانشستر:أخبار 24أندية الدوري الانجليزي الممتازمانشستر يونايتدالتعليقاتأأخبار ذات صلةيان سومر ينضم إلى كلوب بروج لمدة 3 مواسمألونسو يشعل حماس تشيلسي: أريد فريقاً مقاتلاً رسميًا.. روما يجدد عقد باولو ديبالا حتى صيف 2027سان جيرمان يوقع أول عقد احترافي مع موهبته آدم أياري حتى 2029