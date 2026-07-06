الرئيسية/الكرة السعوديةبعد انتقاله إلى الاتحاد.. راكان كعبي يودع الفيحاء برسالة مؤثرةكعبي: تجربتي مع الفيحاء ستبقى راسخة رغم انتقالي إلى الاتحاد7 يوليو 2026 01:39آخر تحديث : 7 يوليو 2026 01:39رسالة راكان كعبي بعد الانتقال إلى الاتحادأأجدة:"أخبار 24"نادي الفيحاءنادي الاتحاد السعوديدوري روشنراكان كعبيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض يقترب من ضم العراقي إبراهيم بايشالفتح يقترب من حسم صفقة الهولندي روبين كيلدر الصقر الصاعد الحديث يتعاقد مع البرتغالي سيرجيو دانييل لقيادته الفنية الزلفي يضم الأردني مهند سمرين