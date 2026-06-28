الرئيسية/الكرة السعوديةمحمد العويس يعتذر للجماهير السعودية بعد وداع المونديالالحارس الدولي قال :" حقكم على روسنا كلنا"29 يونيو 2026 01:37آخر تحديث : 29 يونيو 2026 01:38حارس المنتخب السعودي محمد العويس أأالرياض:"أخبار 24"منتخب السعوديةالمنتخب السعودىاعتذار لجماهير الأخضركاس العالم 2026محمد العويسالتعليقاتأأخبار ذات صلةقائمة الجوير تفوز برئاسة نادي العروبةتمبكتي يعتذر للجماهير السعودية بعد وداع المونديالقائمة زينب الريعان تفوز برئاسة نادي العين بالتزكيةرسميًا.. إيمينالو يغادر رابطة الدوري السعودي للمحترفين