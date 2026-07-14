الرئيسية/الكرة العالميةأليستر: إنجلترا لم تظهر الحماس نفسه الذي يميز الدوري الإنجليزيتلعب الأرجنتين نصف نهائي المونديال للنسخة الثانية تواليا15 يوليو 2026 00:16آخر تحديث : 15 يوليو 2026 00:17الدولي الأرجنتيني ماك اليسترأأاتلانتا:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد بلوغه النهائي.. دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا: "أفضل فريق في العالم" ديشان يقر بعد الخسارة أمام إسبانيا: "كنا اليوم أقل مستوى"بالأرقام.. نصف النهائي يبتسم لإسبانيا ويواصل معاندة فرنسامنذ "تاريخية تونس".. إسبانيا تحطم سلسلة فرنسا في كأس العالم