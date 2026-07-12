الرئيسية/الكرة العالميةإلى المربع الذهبي للمرة الرابعة.. إنجلترا تكسر عقدة دور الثمانيةإنجلترا تكسر عقدة ربع النهائي وتواصل رحلة البحث عن اللقب12 يوليو 2026 03:01آخر تحديث : 12 يوليو 2026 03:01منتخب إنجلترا يتأهل لنصف نهائي المونديالأأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراكاس العالم 2026منتخب النرويجالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل: بلوغ نصف النهائي أمر مذهل لكنني لست سعيدًا بالأداءالأرجنتين تستقر على تشكيلها.. وسويسرا تدفع بسو أساسيًابـ 5 أرقام أسطورية.. بيلينغهام يكتب التاريخ في المونديالبيلينغهام يقود إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2026 على حساب النرويج