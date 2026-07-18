الرئيسية/الكرة العالميةإنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026مبابي يتألق رغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا19 يوليو 2026 02:04آخر تحديث : 19 يوليو 2026 02:10منتخب إنجلترا يحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026أأميامي:أخبار 24منتخب إنجلترابوكايو ساكاكاس العالم 2026كيليان مبابيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةمبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًانهائي غير مسبوق في تاريخ المونديالبطل أوروبا يواجه حامل اللقب.. إسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال 2026تشيلسي يتفق على صفقة قياسية لضم روجرز